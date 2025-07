Psychologický horor Dead Take představuje zbytek hvězdného obsazení v čele se Samem Lakem

17. 7. 2025 11:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Surgent Studios odhalilo kompletní herecké obsazení svého ambiciózního psychologického hororu Dead Take, který vychází už 31. července na PC. V hlavních rolích se objeví už dříve představení Ben Starr a Neil Newbon, které doplní další hvězdná jména z herního světa jako Jane Perry (Selene z Returnal) nebo bývalá novinářka a nynější vývojářka Alanah Pearce.

Na své si přijdou i fanoušci cameí, ve hře se totiž krátce objeví třeba Laura Bailey (The Last of Us: Part II) nebo její manžel Travis Willingham (Ježek Sonic), Matthew Mercer (Final Fantasy VII Rebirth), streamer CDawgVA a legendární Sam Lake, kreativní ředitel studia Remedy a také muž, který propůjčil svou tvář Maxi Paynovi.

Tvůrci k obsazení rovnou připojili i nový trailer, který představuje ústřední herní mechanismus spojování záběrů, kde budete kombinovat hrané klipy a odhalovat skryté souvislosti v mysteriózním příběhu ze zákulisí filmového průmyslu.

Právě styl zpracování s živými herci má být jedním z hlavních taháků Dead Take. „Dead Take je o hercích. Takže jsme potřebovali herce, kteří tím vším prošli,“ vysvětluje Abubakar Salim, kreativní ředitel projektu. „Je to hra o euforii z ambicí a o hnilobě pod povrchem. O lžích, které říkáme, abychom se dostali do centra pozornosti, a o monstrech, kterými se staneme, abychom se tam udrželi. Každý z těchto herců ten tlak někdy cítil. Tohle byla příležitost to ze sebe dostat.“

Salim již dříve uvedl, že chce v Dead Take vědomě stírat hranice mezi hrou a filmem. „Budete sledovat Bena a Neila přímo na obrazovce jako herce,“ uvedl. „Nechtěl jsem, aby se schovávali za animované nebo 3D postavy. Chtěl jsem vám je ukázat. Jsme zvyklí je vídat jako Astariona nebo Cliva, ale co když je konečně uvidíme jako skutečné herce z masa a kostí?“

Dead Take se rýsuje jako jeden ze slibných titulů letošního léta, kdy chce spojit silný scénář, kvalitní herecké výkony a unikátní interaktivní prvky. Hra vychází 31. července na PC (Steam a Epic Games Store).