První velké rozšíření Crusader Kings III vám propůjčí trůnní sál a vlastní dvůr

23. 5. 2021 19:54 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Hráče vynikající středověké strategie Crusader Kings III celé měsíce zajímalo, jaký datadisk si pro ně vývojáři z Paradox Interactive připravili jako první. A po víkendové předváděčce PDXCON to konečně víme: Royal Court vám ještě letos nadělí vlastní trůnní sál i s dvorem a artefakty. A k tomu ještě přinese kompletní překopání systému kultur.

Crusader Kings III sice už jedno DLC dostali, ale šlo o menší přídavek Northern Lords, který v zásadě jen vycizeloval a rozmnožil možnosti skandinávských panovníků. Pro milovníky Vikingů za 7 eur dobré, ale Royal Court je docela jiné zvířátko, které výrazně změní celou hru – proto taky úplně jinak nastavená cenovka, DLC vás vyjde na 30 eur.

Vítejte na královském dvoře

Co za svůj pořádně naditý měšec zlaťáků dostanete? V první řadě už zmíněný trůnní sál, dostupný králům a císařům, vyvedený pěkně ve 3D s dekoracemi závislými na vaší kultuře a majetku, kde se budou scházet šlechtici i nuzní poddaní, aby si vyslechli vaše utěšující nebo nelítostná slova.

Všichni po vás budou něco chtít, ale vy samozřejmě můžete vyhovět jen někomu. Budete spravedliví? Budete prospěchářští? Záleží na vás. Trochu to připomíná Reigns, akorát zasazené do daleko složitějších struktur zbytku hry. A vězte, že ve svém trůnním sále vysedávat rozhodně chcete, protože vám z toho plynou dosud nedostupné benefity.

Tím nejzásadnějším je Grandeur, tedy něco jako Majestát. Budete-li na své hosty dělat patřičný dojem, ať už štědrými dary, moudrými rozhodnutími, nebo velkolepými dekoracemi, ostatní postavy si vás budou více vážit a bude daleko méně pravděpodobné, že na vás někdo pošle vraha nebo vám bude jinak odporovat. Podobného efektu jste dosud mohli docílit pouze krutostí a image děsivého tyrana, takže je určitě dobře, že Paradox nabízí i mírumilovnější variantu.

zdroj: Paradox Interactive

Trůnní sál si navíc ozdobíte další novinkou – artefakty. To může být skvěle vykovaný meč, nádherná zástava, zkrátka cokoliv, co vám buď pomůže v boji, nebo to na ostatní aspoň udělá dojem. Jen si ale nemyslete, že vám rodinná čepel vydrží navždy. Buď ji budete pravidelně restaurovat (a šikovní kováři nejsou levní), nebo z ní uděláte glorifikovaný suvenýr, který bude chytat prach někde ve vitríně, protože do bitvy si za opasek radši pověsíte čerstvě vykovanou zbraň.

Abyste předmět dokázali takto zakonzervovat pro budoucí autory učebnic dějepisu, potřebujete navíc svého dvorního archiváře. Což nás přivádí k další novince, kterou jsou menší dvorní profese. Osobní lékař existoval už v základní hře, teď k němu přibyde například ochutnavač, učitel, šampion a tak dále. Tyto role by měly mít skutečný dopad na hraní, ne být pouze drobným modifikátorem názoru dané postavy, jak to, poněkud nedostatečně, fungovalo v Crusader Kings II.

Kultura je zdarma

Zrovna učitel bude velice důležitým pomocníkem, protože vás rychleji naučí cizí jazyk. A to bude extra důležité, protože update zdarma, který do hry dorazí společně s placeným DLC, se týká systému kultur. A přináší dost zásadní změny.

Kultury nyní budou dynamické a modulární, podobně jako náboženství. Cílem vývojářů je zařídit, aby se během hraní navzájem ovlivňovaly – takže například kultura raných Čechů 9. století bude vypadat výrazně jinak než v roce 1400, po stovkách let kontaktu s německými sousedy, jejichž zvyky a myšlenky samozřejmě nerespektují státní hranice.

Kulturu si takto budete moci tvarovat úmyslně – přidávat nové tradice, pilíře a zvyklosti, které budou mít efekt na to, jak váš stát funguje. To samé bude dělat i umělá inteligence. Může se tak stát, že Vikingové, kteří se ohněm a mečem promigrují někam do střední Asie, sice budou dál mluvit švédsky, ale taky se naučí velice dobře jezdit na stepních ponících, což jim otevře nové vojenské možnosti.

Jak už jsem psal, právě jazyky budou mít větší význam než dřív. Chcete-li například s nějakou kulturou udržovat lepší vztah, nebo jejím porobeným zástupcům dokonce vládnout, uděláte dobře, když se naučíte jejich řeč. To samozřejmě půjde lépe inteligentním knihomolům než tupým zabijákům, ale i ti se o to rozhodně můžou pokusit, když si ke dvoru přizvou svého vlastního Jana Amose Komenského.

Tvůrci si od nového systému slibují spoustu kreativních možností pro hráče, ale taky zkrátka a dobře zajímavější alternativní historii, kterou hra píše s každou kampaní vždycky trošku jinak. Spolu s placeným královským dvorem to vypadá na štědrou dávku nového obsahu, který snad budou schopní využít i moddeři. Vím, že zrovna ti, kteří pracují na modifikaci podle Hry o trůny, o artefakty moc stáli. To víte, čepel z valyrijské oceli si zaslouží respekt.

Zatím nevíme, kdy datadisk vyjde, ale mělo by to být každopádně ještě letos.