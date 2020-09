První velké rozšíření Conan Exiles z vás udělá nuzáka na novém ostrově

10. 9. 2020 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Že už jste si za ta léta v survivalu Conan Exiles vybudovali luxusní nedobytné apartmá? To je sice hezké, ale protože ho máte situované do oblasti Exiled Lands, nemůžete s ním počítat na ostrově Siptah. Kdo ví, proč jste se plavili po moři, a je to vlastně úplně jedno. Jediné, co vás po ztroskotání na mapě Isle of Siptah bude zajímat, je, kde seženete jídlo a z čeho si postavíte první přístřeší.

Přesně tak, v chystaném velkém rozšíření začínáte úplně od nuly. Nejde tedy o žádný endgame, ale docela novou hru v nové oblasti, která bude přístupná jak veteránům Conan Exiles, tak i úplným nováčkům. Na všechny hráče budou čekat nová monstra, nové typy budov a další překvapení jako třeba magické bouře.

Rozšíření slibuje „zcela nový zážitek z onlinového survivalu“, který má pramenit z možnosti tvořit portály, jimiž jsou na ostrov Siptah vtahovaná NPC ze základní mapy Conan Exiles. Hráči prý budou o tyto příležitosti mezi sebou bojovat, aby se dostali k možnostem nabízeným nehráčskými postavami.

Zároveň se projedete na zádech nového mounta – nosorožce, ke kterému můžete dostat exkluzivní skin. Jak toho docílíte? Jednoduše nebudete čekat, až DLC Isle of Siptah vyjde zkraje příštího roku na počítačích a konzolích, ale sáhnete po něm už v předběžném přístupu, který na Steamu odstartuje 15. září.

Základní hra Conan Exiles, kterou si během prvních dvou let pořídilo přes 10 milionů hráčů, bude od dnešních 19:00 do pondělí na Steamu zdarma k vyzkoušení a zároveň v 65% slevě. Cena rozšíření ještě nebyla oznámená.