První rozšíření pro Atomic Heart vyjde začátkem srpna

Atomic Heart (PS4)

Vítejte do utopistického světa plného divů a dokonalosti, ve kterém lidé žijí v harmonii se svými věrnými a horlivými roboty. Inu, takhle to alespoň bývalo. Nejnovější systém pro ovládání robotů se má spustit už za pár dní a narušit by ho mohla...