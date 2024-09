První dva díly Dawn of War vychází v kompletní jubilejní edici se všemi datadisky

26. 9. 2024 8:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Grimdark svět Warhammeru 40,000 dostal před nedávnem fantastickou akční jízdu Space Marine 2, a kdybyste náhodou měli útrap lidí ve 41. miléniu málo, můžete sáhnout po prvních dvou dílech skvělých strategií Dawn of War. Ty totiž vyšly na Steamu v jubilejní edici, to znamená v sympatickém balení se všemi datadisky (a že jich je).

Obě hry jsou navíc do 3. října v 80% slevě, takže každou pořídíte za necelých 250 korun. První Dawn of War dostanete s rozšířeními Dark Crusade, Soulstorm a Winter Assault, která do hry přidávají nové kampaně a hratelné frakce. Dawn of War II pak obsahuje jak všechna kosmetická DLC, tak datadisky Chaos Rising, Retribution a The Last Stand.

Byl to právě Dawn of War, který přinesl akční hratelnost zaměřenou na manévry menších, specializovaných jednotek, jakou pak Relic Entertainment využil v druhoválečných strategiích Company of Heroes. Ještě donedávna šlo také o jedny z nejlepších her Warhammeru 40,000 vůbec (o Dawn of War III se nebudeme vůbec bavit).

Obě hry tak slaví 20, respektive 15leté výročí a troufám si tvrdit, že díky grafické stylizaci a nadčasové hratelnosti zestárly s grácií a stále jde o výborné strategie. Navíc znovuvydání může oživit i skvělý multiplayer.