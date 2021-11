První DLC pro Far Cry 6 vyjde příští týden

11. 11. 2021 13:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Far Cry 6 vyšlo před pěti týdny, a pokud hrajete normálním tempem, pravděpodobně jste ještě jeho obří porci obsahu nestačili zkonzumovat. I tak ale Ubisoft chystá brzké vydání první části season passu, který vrací na výsluní tři předchozí hlavní záporáky.

První DLC ze tří se bude věnovat Vaasi Montenegrovi, s nímž jsme měli tu čest ve třetím díle série. Přídavek s názvem Insanity oznámil na svém Twitteru přímo Michael Mando, který tuto nevšední roli ztvárnil (pamatovat si ho můžete třeba i ze seriálu Better Call Saul).

He’s back! #VaasInsanity DLC available worldwide Nov 16 as part of #FarCry6 Tag your ride or die ☠️ pic.twitter.com/BXwVc8Ukcl — Michael Mando (@MandoMichael) November 10, 2021

Termín vydání je stanoven na 16. listopadu, zatím ale bohužel nevíme, jak obsáhlé DLC bude a co konkrétně od něj můžeme čekat, tedy kromě zjevně psychedelické estetiky, jak se na Vaase sluší a patří. V budoucnu by season pass měl přinést ještě dobrodružství s Paganem Minem z kyratského čtvrtého dílu a samozřejmě nebude chybět ani fanatický Joseph Seed z pětky. Lákavý je také návrat parodického standalone datadisku Far Cry 3: Blood Dragon.

Nezbývá než doufat, že tentokrát bude doplňkový obsah vydařenější než trojice otřesných DLC pro pátý díl, která nás protáhla vietnamskou válkou, zombie apokalypsou a pustinou Marsu.