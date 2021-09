Project EVE se připomíná novým trailerem, z akce přechází zrak

10. 9. 2021 0:13 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jedním z překvapení PlayStation Showcase byl také bližší pohled na Project EVE, hru, která byla sice představena už před dvěma lety, pokud jste na ni ale v mezičase zapomněli, nikdo se na vás nebude zlobit (jsem na tom totiž stejně).

Titul od korejského studia Shift Up se představil skrz akční hratelnost, která si nezadá s Bayonettou nebo Devil May Cry, ale také skrz monumentální architekturu a efekty, z nichž přechází zrak, aby byla v zápětí vysřídána melancholickými, mrtvými kulisami, které si nezadají s Nierem. Zlí jazykové by sice mohli hovořit o typickém asijském nevkusu, když se ale hlavní hrdinka pustí do porcování nepřátel, je vše odpuštěno.

Příběh hry se odehrává v nepříliš vzdálené budoucnosti, kdy bylo lidstvo vyhnáno z planety Země invazí vetřelců jménem NA:tives. Hrdinka Eve je přeživší výsadkářkou, která byla na Zemi vyslána z takzvané Kolonie a nyní se musí prosekat skrz nebezpečné protivníky a využít pomoci nových kolegů.

Autoři sází především na plynulý soubojový systém plný komb a speciálních úderů, souboje s masivními bossy a odemykání nových schopností, případně nabíjení ultimátních dovedností hrdinky, které dokáží nadělat pořádnou paseku. V pozadí nezůstane ani průzkum, hledání skrytých pokladů a dokonce ani fashion.

Prozatím bohužel nevíme, kdy hra dorazí na našel obrazovky, Shift Up ale pilně pracují a slibují pravidelná hlášení o stavu vývoje