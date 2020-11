Korejský Project EVE láká na prvotřídní grafiku a tuhé souboje s bossy

27. 11. 2020 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je to již sedm let od založení korejského studia Shift Up, jehož ústřední postavou je Hyung-Tae Kim, ilustrátor a umělecký ředitel her jako Blade & Soul a The War of Genesis. Jeho první vlastní výtvory směřovaly na mobilní telefony a hned první hra Destiny Child se stala nejvýdělečnější aplikací v Koreji v roce 2016. Kim má ale naštěstí ještě větší ambice, které ukázal světu loni v dubnu v podobě Project EVE. Ten tehdy směřoval na počítače a konzole dnes již minulé generace.

O hře jako takové toho bohužel mnoho nevíme. Unreal Enginu 4 vděčí za dechberoucí vizuální stránku, která vykresluje Zemi po proběhlé invazi neznámých vetřelců označovaných jako NA-tives. Z vás se stává titulní Eve, sličná děva s napůl robotickým tělem, jejímž posláním je získat zpět Zemi. I když z označení vetřelců můžeme usuzovat, že nám vlastně nikdy nepatřila.

Zatímco loňský trailer byl především demonstrací grafických schopností studia Shift Up, dnešní nové video už ukazuje Project EVE v běhu a dává ochutnat ze soubojového systému v boji s prapodivným bossem, který má místo hlavy organickou motorovou pilu.

zdroj: Shift Up

Dá se vypozorovat důraz na uhýbání a blokování, přičemž perfektní provedení obou akcí zabrání jakékoliv ztrátě zdraví. Eve se umí teleportovat do zad nepřátel a kromě základních útoků rozjíždí i zřetězená komba. Na závěr nechybí animace efektního finisheru.

Eve po celou dobu dělá společnost jakýsi levitující robůtek, který ale vůbec nepřiloží ruku k dílu ani neucedí jedinou poznámku. Možná je to způsobené ranou fází vývoje hry nebo je jeho účel docela jiný, než že by to byl bojový a ukecaný parťák.

Na odpovědi si ještě počkáme, protože Project EVE v tuto chvíli nemá ani naznačené datum vydání a neupřesňuje ani podporované platformy. Nevíme proto, zda se stále počítá pouze s počítači, PlayStationem 4 a Xboxem One, které byly zmíněné v loňském oznámení. Hra by si jistě zasloužila vyjít i na nové generaci a je otázka, zda by staré konzole nebrzdily její grafické přednosti.

Každopádně doufejme, že z toho jednoho dne skutečně něco bude, protože první ukázky dokážou nadchnout.