Profesionální hráči CS:GO údajně ovlivňovali zápasy ve prospěch sázkařů. Vyšetřuje je FBI

6. 4. 2021 14:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Esportová komise pro integritu (ESIC) spolupracuje s Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) na případu ovlivňování zápasů v Counter-Strike: Global Offensive. Uvádí to server GamesIndustry.biz.

Podle jednoho z vyšetřovatelů ESIC, Iana Smithe, zkoumají relativně malou, ale významnou skupinu hráčů, která měla dlouhodobě ovlivňovat zápasy v severoamerické Mountain Dew lize. Smith prohlásil, že mělo jít o klasický případ match-fixingu: Hráče uplácel někdo zvenčí, aby v zápasech dosahovali požadovaných výsledků. Oni sami na vlastní zápasy nesázeli, takže šlo o ovlivňování méně očividné, nicméně mělo jít o dlouhodobou záležitost, kterou se sázkařskému syndikátu dařilo skrývat.

Ve videu na youtubovém kanále slash32 Smith také popisuje, jak probíhá spolupráce s úřady a FBI. Vysvětlil, že oddělení FBI zabývající se sázkařskými podvody je v rámci úřadu velmi mladé a poměrně nezkušené, protože sázení na sport v Americe donedávna nebylo zrovna masovou záležitostí. Zároveň pro každý z 50 amerických států platí jiná legislativa, a to samozřejmě i pro sázení, což proces zpomaluje. Smith se ale pochlubil, že mají skvělé důkazy, které povedou k dlouhým zákazům činnosti.

Esportovou scénou nedávno otřásl podobný skandál, kdy ESIC zakázala účast v soutěžích až na pět let 35 australským hráčům CS:GO potom, co se ukázalo, že sázeli na vlastní zápasy. U většiny z nich ale neprokázala, že by mimo sázení také ovlivňovali výsledky ve svůj prospěch.