Producent Dead Space 3 by nejraději celou hru kompletně předělal

1. 11. 2023 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Dodnes si pamatuji, jak jsem si v roce 2013 domů nesl krabičku s Dead Space 3 – natěšený na další atmosférický horor, tentokrát povýšený o možnost kooperace s kamarádem. O to větší bylo mé zklamání ve chvíli, kdy jsem zjistil, že ze hry téměř zcela vymizel strach a tíhla spíše k akční stránce. Obdobný problém jsem nicméně neměl pouze já, nýbrž i mnoho dalších fanoušků. A uvědomuje si je i jeden z producentů hry a bývalý zaměstnanec Electronic Arts, Chuck Beaver.

Ten se ke hře po letech vyjádřil v podcastu CaptainBribo (děkujeme webu Eurogamer) a přiznal se, že by ji nejraději celou předělal. Na myšlenku ho přivedl nedávný remake prvního dílu, který se všeobecně těšil nadšené kritické i hráčské odezvě.

Beaver pronesl, že by téměř kompletně přepracoval celý příběh. V ideálním světě by nechal beze změny kousky narativního podkladu a pár jednotlivostí, ale jinak by k věcem přistoupil zcela odlišně. Navázal by na druhý díl s narušeným Isaacem, který mohl zastoupit roli „nespolehlivého vyprávěče“, jenž si události líčí podle sebe. Současně by z příběhu odstranil milostný trojúhelník mezi Isaacem, Ellie a Robertem. Nicméně Ellie by ve hře rozhodně ponechal, jenom její vztah k titulnímu hrdinovi by vykreslil jinak.

Z logiky věci by též odstranil i kooperaci dvou hráčů. Jisté prvky by ale neměnil, jelikož údajně mohly pomoci s ilustrováním psychického i emocionálního rozkladu Isaaca a jeho rozdvojené osobnosti, která mazala rozdíl mezi skutečným děním a zhmotněnými představami.

Tímto krokem by se projekt mohl stát psychologickým hororem, po čemž společnost Electronic Arts ve své době zjevně moc netoužila. Tvůrčímu studiu totiž nakázala, aby se třetím dílem pokusilo oslovit nové fanoušky. Proto jim „zakázali“ tvoření plnohodnotného hororu a místo toho měli sérii rozšířit do dalších žánrů.

Vzhledem k vlažnějšímu přijetí se jim tento úkol příliš nevydařil a Beaver usuzuje, že se jim nejen nepovedlo oslovit novou fanouškovskou základnu, nýbrž rovnou ztratili část té původní.

Hra ovšem dopadla tak, jak dopadla, a Beaver jen přemýšlí, co se mohlo stát, kdyby podmínky byly jiné. Navíc je poměrně pravděpodobné, že EA se ke třetímu dílu už nevrátí a nejspíš se jeho předělávky nedočkáme. Nejen kvůli tomu, že studio Motive aktuálně pracuje na hře s Iron Manem, ale při tvorbě přeleštěných verzí by pravděpodobně dostala přednost dvojka, která se mezi fanoušky těší daleko větší oblibě.