Proč Bloober Team nezačal remakem prvního Silent Hillu?

26. 8. 2024 10:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

V říjnu nás čeká návrat veleslavné hororové značky Silent Hill, a to s remakem druhého dílu od polského studia Bloober Team. Původní Silent Hill 2 patří mezi jedny z nejlepších her vůbec, kam se ale poděl remake prvního dílu? Vždyť pokud nás čeká návrat legendární série, dávalo by smysl začít hezky od začátku. Důvody v rozhovoru pro Rock, Paper, Shotgun přibližuje kreativní ředitel Mateusz Lenart a producent Maciej Głomb.

„Silent Hill 2 lépe pasuje k naší DNA. Je více emotivní a osobnější než první nebo třetí hra. A v Blooberu jsme fanoušci vyprávění osobních příběhů a pocitů. Nejde nám ani tak o nadpřirozeno či okultismus. Takže tohle byl hlavní důvod, proč začínáme u dvojky,“ vysvětluje Lenart s odkazem na fakt, že první Silent Hill se mnohem více točil kolem záhadného kultu a příběh Harryho Masona hrál spíš druhé housle.

„Samozřejmě, že naše hry mají nadpřirozené prvky, ale vždy jsou spíše o konkrétní postavě a konkrétním dobrodružství, které jim odhalí pravdu o nich samých,“ dodává kreativní ředitel.

Volba toho, kterou hru Bloober Team nakonec remakuje, navíc nebyla jenom v rukou polského studia. Hlavní slovo měli majitelé značky v Konami, které má se sérií vlastní plány (musí totiž vydávat příšerné mobilní hry a automaty pachinko). Pracuje se například na hrách Silent Hill: Townfall a Silent Hill f nebo na filmu Return to Silent Hill.

„Jsme moc rádi, že děláme zrovna tuto hru. I v naší předchozí tvorbě jsme se Silent Hillem 2 hodně inspirovali. Třeba různé konce v Layers of Fear jsou hodně ovlivněné hrou, kterou teď remakujeme,“ dodal Głomb.

Remake Silent Hill 2 vychází 8. října na PC a PlayStationu 5.