Proč adaptovat jen jednu hru? Amazon představil herní antologii Secret Level

21. 8. 2024 15:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Filmové a seriálové adaptace videoher nám v poslední době prší shůry, jak kdyby nadešlo období monzunů. Kvantita se však bohužel nerovná kvalitě a jen malé části produkce se daří vymanit z šedi průměru. Kolik herních filmů nebo seriálů, které byste opravdu doporučili známým, vás napadne z hlavy? Arcane? Edgerunners? The Last of Us? Možná Mario? A dál?

Novinka Secret Level, kterou chystá Amazon pro svou streamovací službu Prime Video, má na papíře solidní potenciál se k podobně úspěšným dílům zařadit. Působí totiž docela neotřele: Namísto adaptace a serializace jedné hry volí formát, který se k celé řadě videoher zkrátka a dobře hodí lépe – antologii patnácti krátkých příběhů.

Že vám to připomíná Love, Death + Robots? Trefa do černého, na seriálu pracují stejní tvůrci ze studia Blur. Můžeme se těšit na sérii zcela samostatných příběhů, každý s inspirací v jiném herním univerzu. Tisková zpráva zmiňuje světy Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World, Pac-Man, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament a Warhammer 40,000. Jedna epizoda by pak měla přinést i míchanici klasik z PlayStationu (proto onen Kratos v ukázce).

zdroj: Amazon

I přes veškerý distanc pramenící z předchozího přístupu Amazonu ke známým značkám se osobně nemůžu ubránit opatrnému nadšení. Formát zní skvěle, tvůrci jsou mistři řemesla a ukázka (ke zhlédnutí výše) vypadá výborně. Snad se očekávání naplní a dorazí seriálová pecka.

Celosvětová premiéra Secret Level na Prime Video je naplánovaná na 10. prosince.