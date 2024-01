Příští týden vychází středověká tahová strategie Rising Lords

14. 1. 2024 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nádherně malovaná tahová strategie Rising Lords sbírá zpětnou vazbu hráčů v předběžném přístupu již od poloviny roku 2020 a její tvůrci ze studia Argonwood už jsou konečně spokojení se zapracováním všech připomínek a mají hotový veškerý zamýšlený obsah.

Pokud patříte k těm hráčům, kteří čekají na vydání plné verze hry, pak se dočkáte již za pár dní 18. ledna, a to nejen na počítačích, ale i Xboxu Series X/S, Xboxu One a Switchi. A co na vás vlastně čeká?

V Rising Lords získáte kontrolu nad částí země, kdy musíte vyvažovat sběr surovin s produkcí, řešíte daně i příděly jídla, a v neposlední řadě diplomacii s jinými národy, která se snadno může zvrhnout v krvavou potyčku.

Ať už budete v pozici útočníka či obránce, souboje jsou řešené tahově, promlouvají do nich různé typy jednotek, jejich morálka, okolní terén i karty. Svého soka ale můžete i obléhat a počkat, až jeho poddaní vyhladoví. Takový už holt byl středověk…

Plná hra Rising Lords láká ještě na příběhovou kampaň, možnost zahrát si online v až čtyřech hráčích a v neposlední řadě tu nechybí editor map pro vlastní i multiplayerové účely.

Hře se za víc než tři roky v předběžném přístupu na Steamu podařilo nasbírat přes 600 recenzí se souhrnným hodnocením 71 % a pokud byste si ji chtěli jen krátce vyzkoušet bez nutnosti tahat peněženku, tak je taktéž k dispozici i demoverze.