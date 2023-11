Budovatelská strategie Land of the Vikings nabízí volné stavění na krutém severu

21. 11. 2023 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Viking tvrdý chleba má. Zas a znovu to dokazují různé videoherní a filmové projekty, které i přes jistou romantizaci látky zachycují špínu a nevlídnost drsného severu. A nejinak tomu je v případě letošní strategie Land of the Vikings.

Společný projekt studia Laps Games a vydavatelství Iceberg Interactive v říjnu vyšel v plné verzi, která oproti předběžnému přístupu přinesla několik zlepšení včetně nové mapy, událostí, herního režimu či pohrom. Od té doby do svých „spárů“ zlákala přes 100 000 hráčů a těšila se z víceméně pozitivní odezvy (76 bodů ze 100 na Metacritic).

Tu si zasloužila především zábavným spojením survival prvků se simulací kolonie. Zájemci v ní na sebe berou roli moudrého jarla, který z počáteční malé osady postupně vytvoří bujarou vesnici plnou zdravých lidí.

Aby se to náležitě povedlo, je potřeba chytře nakládat se zdroji, díky kterým obyvatelé úspěšně přečkají tvrdé zimy a mezi jednotlivými ročními obdobími nebudou příliš strádat. Toho dosáhnete třeba i tím, že každému svému vikingovi udělíte vhodný úkol. Charakteristiky každého z nich se povážlivě liší a ne všichni jsou zdatní ve všem. Časem navíc budou vznikat rodiny, které položí základy dalším generacím.

Přežívání v místních krajinách ovšem není žádný med. Nejen, že se musíte vypořádat s nepříznivými podmínkami, ale i s různými událostmi a přírodními katastrofami. Současně se občas musíte bránit před nájezdy sousedních vesnic. Útočit ale samozřejmě můžete i vy, čímž získáte nejen bohatství, ale také slávu, za kterou si odemykáte další budovy a technologie. Pro mírumilovné jarly je tady naopak možnost s ostatními obchodovat.

Jednou z hlavních devíz titulu je velká volnost ve stavění a úpravách budov i celé osady, kterou si můžete opravdu uzpůsobit dle vlastního gusta.

Land of the Vikings si zakoupíte na PC (Steam) zhruba za 600 korun. Tou ale možná nejlepší volbou před koupí je vyzkoušení bezplatné demoverze, která vám jasně ukáže, co od strategie lze čekat a jestli vás bude bavit.