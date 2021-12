Příští rok nás čeká nová simulace nejnáročnějšího závodu světa – Dakar Desert Rally

14. 12. 2021 15:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V září před třemi lety se po velmi, ale velmi dlouhé době objevila nová hra simulující slavnou dakarskou rally. Titul Dakar 18 ale dopadl velmi neslavně. Své předloze nedělal vůbec dobré jméno, a pokud byl zábavný, tak pouze svou jedinečností, tedy svěžím důrazem na orientaci v rozsáhlém otevřeném prostoru podle styčných prvků, což se u jiných závodních her nevidí.

Osobně jsem doufal, že Dakar 18 i přes své nekvality dostane pokračování a že v něm tvůrci z Bigmoon Entertainment naplno využijí potenciálu, který tato rally skýtá. Dnes byste se ale po Bigmoonu sháněli marně. Studio před lety odkoupil Saber Interactive, který ho přejmenoval na Saber Interactive Porto. A nedostaneme Dakar 22, ale Dakar Desert Rally.

Nástupce tři roky staré hry bude přesně takový, jaký byste čekali: Graficky hezčí a obsahující všechno oficiální ze sezón let 2020 a 2021. Můžete se proto těšit na 30 rychlostních zkoušek spolu s licencovanými vozidly a týmy, mezi kterými logicky nemohou chybět zástupci naší republiky. Projedete se v autech, na motorkách, čtyřkolkách, buginách i v kamionech.

I tentokrát se budete muset vykopat, pokud někde zapadnete, a zároveň můžete pomoci jinému závodníkovi, když se vám ho zželí. Za takovou pomoc získáte body opravy, takže je tu i jiný důvod než jen prostý dobrý skutek…

Rovněž počítejte s přítomností čtyř ročních období a dynamického počasí. Může vás přepadnout písečná bouře, sněhová vánice či prudký déšť a s ním zapadnutí do bláta. Bylo by hezké, kdyby hra využívala fyziku ze SnowRunnera, když jsou teď tvůrci pod jednou střechou, ale pokud mě oko neklame, pak to z prvních záběrů přímo ze hry nevypadá na kdovíjaké terénně-deformační orgie.

Dakar Desert Rally vyjde někdy v příštím roce na počítačích, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X|S a už teď se počítá s podporou mnoha volantů. Doufejme, že se vývojáři z minula ponaučili a nová simulace Dakaru nebude slavné soutěži dělat ostudu.