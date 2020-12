Příští BioShock by mohl být sandbox s větvenými dialogy

10. 12. 2020 11:23 | Novinky | autor: Pavel Makal

Po letech spekulací jsme se loni v prosinci konečně dočkali oznámení dalšího pokračování série BioShock. Její dosud poslední třetí díl s podtitulem Infinite vyšel v roce 2013, termín vydání pokračování je zatím ve hvězdách.

S ohledem na to, že vývojářský tým Cloud Chamber Games stále nabírá nové členy na klíčové pozice, troufám si odhadnout, že nás čeká ještě několik let čekání. Právě z nabídky pracovních pozic si ale dost možná můžeme udělat představu o tom, jaký by čtvrtý BioShock mohl být.

Tým momentálně shání senior voice designera, který by měl být schopen pracovat na ambiciózním příběhovém projektu plném rozmanitých osobností. Důležité ale je, aby měl zkušenosti s tvorbou dialogových systémů. Z toho lze usuzovat, že nový BioShock poskytne hráči dialogové volby a tedy svobodnější hratelnost s větveným příběhem.

Snad ještě zajímavější je pak popis v případě pozice designéra herních systémů. Ten totiž hru označuje za emergentní sandbox, který obsahuje interaktivní systémy a systémovou ekologii, systémy hráčova růstu a postupu hrou a herní ekonomii, přičemž tyto prvky nejsou navázány na umělou inteligenci.

Z toho vyplývá, že nový BioShock by měl být podstatně méně lineární hrou než jeho předchůdci, velmi pravděpodobně se dočkáme otevřeného světa s řadou možností. Z dalších střípků můžeme vypíchnout snahu přinést pokročilou umělou inteligenci městských davů, velmi pravděpodobně se tedy budeme pohybovat po výrazně zabydlenějších oblastech, než bylo Rapture nebo Columbia.

Na to, jak bude hra skutečně vypadat, si ale musíme ještě počkat. Ze čtvrtého BioShocku jsme zatím reálně neviděli vůbec nic a pokud na nás Cloud Chamber nechystají obří překvapení na zítřejších Game Awards, do konce roku se na tom patrně už nic nezmění.