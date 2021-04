Připravuje se televizní seriál z prostředí světa Vampire: The Masquerade

28. 4. 2021 14:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Zatímco vydání Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 stále vězí někde v nedohledu, zdá se, že svítá naděje fanouškům alespoň v podobě seriálu. Podle Variety si totiž Paradox Interactive plácnul s produkční společností Hivemind, která má na triku například seriálové zpracování Zaklínače. Spolupráce mluví o příběhu pro film a televizi z prostředí světa World of Darkness. Kromě upírů se tak možná dočkáme klidně i vlkodlaků nebo čarodějnic, kteří sdílí stejné univerzum původně stolních RPG.

Na projektu se má mimo jiné podílet Christine Boylan. Ta produkovala seriály jako netflixovského Punishera, Bylo, nebylo, Cloak & Dagger a nebo třeba Constantine. Nebudeme si nic nalhávat, až na první jmenovaný jde spíš o lacinější seriály, které v hodnoceních nedosahují zázračných hodnot. Mnohem zajímavěji tak zní další jméno figurující v rámci dohody. Erica Heisserera totiž můžete znát jako scénáristu skvělého sci-fi Příchozí, ale i nedávného hitu Shadow and Bone podle knižní série ze světa Grishaverse.

Jakékoliv další detaily samozřejmě v tuto chvíli neznáme. I tak by to potenciálně mohl být zajímavý počin. Klasičtí upíři, kteří se neblýskají na slunci, v televizi nějaký ten pátek absentují. Zároveň by produkce díky zasazení do moderního světa nemusela trpět mizernými kulisami nebo kostýmy, na kterých je vidět nedostatek peněz (ano, Zaklínači, mluvím o tobě!). Tak uvidíme. Každopádně se zdá, že nás čeká solidní zlatý věk seriálů podle her. Ne, že bych se jakkoliv zlobila.