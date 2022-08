Příběhový trailer Deliver Us Mars láká na nové postavy

26. 8. 2022 15:30 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Deliver Us Mars se během Gamescomu představilo příběhovým trailerem, který mile překvapil. Zatímco v prvním díle, Deliver Us The Moon, jsme ve stylu indie her získávali veškeré informace prozkoumáváním prostředí, v pokračování se dočkáme cutscén s dalšími postavami. Ty vznikaly za pomoci technologie motion capture s herci, což slibuje potenciálně zajímavý filmový zážitek s důrazem na příběh.

zdroj: KeokeN Interactive

Hlavní hrdinka, astronautka Kathy, se na rudou planetu vydává získat technologii, která by měla pomoci záchraně lidstva. Krom toho ovšem dostala podivnou zprávu, která naznačuje, že její dávno ztracený otec kdesi na Marsu možná stále ještě žije. Kathyino rozhodnutí krom důležité technologie pátrat po svém otci ovšem nesedne zbytku posádky, a tak se můžeme těšit na napjaté vztahy a konflikty.

Změnou si oproti jedničce prošla i hratelnost. Kathy se bude pohybovat pomocí háků, které jsme viděli například v Rise of the Tomb Raider. Ostatně Deliver Us Mars připomíná klasické akční adventury víc než zamyšlené procházecí simulátory. Tak uvidíme, jak se výsledek povede.

Hra byla původně naplánovaná na září, nedávno ale tvůrci posunuli datum vydání na únor příštího roku.