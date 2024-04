Příběhové rozšíření Shattered Space pro Starfield vyjde na podzim

30. 4. 2024 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jakoukoliv pozornost, která ještě pro sci-fi RPG od Bethesdy zbývala, v posledních týdnech naprosto přebil úspěch seriálu podle Falloutu, jež znovu zažehl výrazný zájem o hry z jejich postapokalyptické série. Šéf Bethesdy, Todd Howard, nicméně na Starfield nezapomněl a v podcastu Kinda Funny nastínil, co vesmírné dobrodružství v nejbližších měsících čeká: Na podzim dostane příběhové rozšíření, už v příštích dnech potom nový bezplatný update.

O existenci dodatku s názvem Shattered Space víme už od loňského června, kdy titul objevil v popisu některých dražších edic hry. Todd Howard teď upřesnil, že by rozšíření s novým příběhem, lokacemi, vybavením a dalšími výdobytky mělo vyjít letos na podzim.

Vedle toho Starfield brzy čeká také update, kterým má Bethesda dodržet slib, že bude vesmírné RPG dostávat patche přibližně každých šest týdnů. Poslední dorazil v polovině března a Howard přislíbil, že ten příští studio odhalí už během tohoto týdne, společně s jeho klasickou betou na Steamu.

Podle šéfa Bethesdy bude v novém updatu novinek celá řada, z nichž jako jednu z nejvýraznějších vypíchl přepracované mapy, konkrétně ve městech. Ty v minulosti čelily poměrně oprávněné kritice, protože se podle nich prakticky nedá orientovat – berou v úvahu topografii, ale už ne ulice nebo budovy. Vedle toho Howard zmínil také „skvělé novinky ohledně stavění lodí“, nebyl ale nijak konkrétní, čeho přesně se mají týkat.

V rozhovoru padla také otázka na chystaný Starfield Creation Kit, který má tvůrcům výrazně usnadnit tvorbu modů. Šéf Bethesdy odhalil, že k němu vybraní moddeři už dokonce mají přístup. Konkrétní datum, kdy bude k dispozici pro všechny, ale také neoznámil – byť to má být brzy.

zdroj: Archiv

„Je to pro nás ohromně důležité. Naši moddeři jsou fantastičtí. Jednou ze skvělých věcí je vidět, myslím, před Creation Clubem a nyní naším novým programem pro tvůrce, jak se z nich stávají profíci, jak se z jejich koníčku stává profese. Některé z nich jsme najali k nám do studia, ale myslím i na ty, kteří si uvědomí: ‚Hej, já se tímhle vlastně můžu živit.‘ Dělají skvělé věci, dobrý obsah, myslím si, že si zaslouží pozornost a chválu za to, co dělají v našich hrách,“ vyzdvihl Todd Howard úsilí modderské komunity.