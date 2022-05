Příběhové DLC pro Dying Light 2 se bohužel opozdí

13. 5. 2022 16:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Kdykoli slyšíme nějaký termín vydání, už ho pomalu ani nebereme vážně, zejména v posledních dvou letech. Odklady se staly součástí herní scény víc než kdy dřív a letošek je jimi opět významně poznamenán. Pozdější termín vydání potkal akční adventuru Forspoken, reboot značky Saints Row nebo třeba Starfield či Redfall od Bethesdy a Arcane, které nestíhají ani vyjít v letošním roce.

Bohužel nejde jen o celé velké nové hry, zpoždění hlásí už i rozšíření pro Dying Light 2. První velké příběhové DLC nakonec nevyjde v červnu, jak měl polský Techland v plánu, ale budeme si na něj muset počkat až do září.

Důvody nejsou nijak výjimečné, vývojáři zkrátka potřebují více času na to, aby nový obsah přinesli v co nejlepší kvalitě a naplnili očekávání hráčů. Už v minulosti jsme se dozvěděli, že příběhové DLC se bude odehrávat paralelně s dějem základní hry a hráči do něj budou moci naskočit ihned poté, co se Aidan dostane do Villedoru.

Je třeba přiznat, že Techland rozhodně nespí na vavřínech a Dying Light 2 skutečně zásobuje novým obsahem tak, jak bylo slíbeno. Kromě nových výzev a celé řady vylepšení, jako je implementace režimu New Game+, se můžeme v červnu těšit na první novou kapitolu s názvem Footsteps of a Nightrunner. Ta má přinést další zásobu obsahu, herních eventů a mimo jiné také očekávaný fotorežim.

Dying Light 2 Stay Human je k dispozici na PC a současné i minulé generaci konzolí. V naší recenzi si hra vysloužila solidní osmičku.

zdroj: vlastní video redakce