Všichni majitelé prvního Dying Light nyní zdarma dostanou veškerý dodatečný obsah

5. 5. 2022 17:10 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Polský Techland letos v únoru vydal Dying Light 2 Stay Human a má se hrou i nadále velké plány. Dodatečný obsah do ní údajně bude pumpovat celé roky. Smysl má ale také návrat k prvnímu dílu, protože se nyní rozdávají veškerá dodatečná rozšíření.

Majitelé základní edice napříč platformami si totiž mohou hru bezplatně povýšit na takzvanou Enhanced edici. Díky tomu získají nejen čtveřici menších DLC, ale hlavně obsáhlý datadisk The Following, který hlavního hrdinu z městské zástavby přenese do kulis venkova a dá mu k dispozici parádní buginu, se kterou může kosit nemrtváky jedna báseň.

To jediné, co pro získání rozšíření musíte udělat, je zapnout hru a z hlavního menu veškerý dodatečný obsah stáhnout. První díl Dying Light vyšel na počátku roku 2015, a to na PC a minulou generaci konzolí.