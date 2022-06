Příběh Castlevanie bude pokračovat novým seriálem od Netflixu

22. 6. 2022 16:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Castlevania byla jednou z prvních vlaštovek Netflixu z následné kanonády seriálových zpracování slavných videoher a dodnes je jednou z nejlepších. Seriál si od streamovacího giganta vysloužil hned čtyři série, načež Netflix oznámil, že pátá už nikdy nevznikne.

Fanoušci ale nemusejí smutnit, jelikož to není konce seriálové Castlevanie jako takové. Netflix totiž oznámil nový seriál Castlevania: Nocturne, který bude odbočkou od hlavní série s novými postavami. Stále však bude sledovat osudy rodiny Belmontů, jen místo Trevora zaujme pozici hlavního hrdiny o několik generací mladší Richter. Ten je hlavní postavou hry Castlevania: Rondo of Blood a nechyběl ani v pokračování Castlevania: Symphony of the Night.

Co se seriálu týče, tak vedle kratičkého teaseru nedostáváme nic víc než jen informace o jeho tvůrcích. Tím hlavním je Kevin Kolde, který produkoval předchozí série Castlevanie, zatímco o scénář se stará britský spisovatel Clive Bradley (seriál V pasti).

Netflix zatím ani nenaznačil, kdy bude seriál Castlevania: Nocturne dostupný.