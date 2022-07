Příběh Alan Wake 2 bude pořádné monstrum, slibuje Sam Lake

Alan Wake si s pokračováním svého příběhu dal pořádně načas a k oznámení druhého dílu došlo více než deset let po vydání debutu značky. Na loňských Game Awards jsme navíc viděli jen kratičký a moc neříkající teaser, od té doby je finské vývojářské studio Remedy zticha.

Nyní se alespoň na sociálních sítích probral kreativní ředitel projektu Sam Lake a prohlásil, že příběh nebude žádnou jednohubkou. Popisuje ho jako pořádné monstrum a na společné fotografii se scenáristou Clayem Murphym předvádí hromadu popsaných papírů. Murphy byl v minulosti hlavním scenáristou rozšíření Foundation a AWE pro akci Control a za svou práci byl také nominován na cenu BAFTA.

Shoots ongoing with our stellar cast of actors. We’ve written a ton of pages with @yourpalclay, more than ever, I think (this story is a monster). More to come still after a short summer break from this dark place called the writers’ room. #amwriting @remedygames @alanwake pic.twitter.com/mR51xtUkBe