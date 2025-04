Premiéra druhé řady The Last of Us je nejsledovanější v historii HBO

15. 4. 2025 10:10 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Návrat seriálu podle slavné hry The Last of Us na obrazovky přinesl silné výsledky hned při premiéře prvního dílu druhé řady. Podle dat HBO sledovalo úvodní epizodu napříč platformami ve Spojených státech 5,3 milionu diváků během prvního dne – což znamená přibližně desetiprocentní nárůst oproti začátku první řady.

Když The Last of Us před dvěma lety poprvé odstartovalo, přilákalo okamžitě 4,7 milionu sledujících, čímž se tehdy seriál stal nejsledovanější premiérou stanice od Rodu draka, který jako jediný překonal Boardwalk Empire z roku 2010.

Rekordní čísla ale neskončila u premiéry – první sezóna si nakonec připsala téměř 32 milionů zhlédnutí, čímž se stala nejúspěšnějším debutovým seriálem v historii HBO. Diváci navíc před premiérou druhé řady houfně doháněli první sérii, její sledovanost totiž vzrostla o 150 %.

Druhá sezóna začíná pět let po událostech první řady. Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) se sice ocitají ve zdánlivém bezpečí městečka Jackson, jejich vztah ale čelí novým výzvám. Vedle Pascala a Ramsey se vracejí také Gabriel Luna a Rutina Wesley. Novými tvářemi druhé řady jsou Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez a Jeffrey Wright. Ve vedlejší roli se objeví také Catherine O’Hara. Na scénáři a produkci se opět podílejí Craig Mazin a Neil Druckmann.