Představuje se Warhammer 40,000: Darktide, nástupce skvělého Vermintide

24. 7. 2020 12:20 | autor: Pavel Makal

Fanoušci doširoka rozvětvené značky Warhammer si na nedostatek herních adaptací rozhodně nemohou stěžovat. Druhou stranou mince je ovšem mnohdy lavírující kvalita. Do segmentu těch vydařenějších titulů nicméně určitě spadá dvojice her Warhammer: The End Times – Vermintide od švédského studia Fatshark.

Princip kooperativní řežby pro až čtyři hráče se v praxi velmi osvědčil, a tak není divu, že se jej autoři pokusí překlopit i do Warhammeru 40 000. Na včerejší Xbox Showcase byl představen nový projekt s názvem Warhammer 40,000: Darktide, který míří na Xbox Series X.

Autoři se vyznávají ze své lásky ke značce a slibují, že svět Darktide bude zpracován se stejnou úctou k dílu Games Workshopu, jako tomu bylo v případě Vermintide. Základní formule hratelnosti zůstane stejná, opět můžete do akce vyrazit sami s NPC souputníky, ta pravá zábava ovšem začíná, pokud se vám podaří dát dohromady partu kamarádů a plenit hordy nepřátel společně. Na výběr dostanete opět pestrou škálu hratelných postav s rozličnými schopnostmi a vybavením, Darktide se více zaměří i na boj z dálky.

V tuto chvíli neznáme konkrétní termín vydání, hra by měla vyjít na PC a Xbox Series X v průběhu příštího roku.