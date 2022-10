Předplatitelé PS Plus Premium si mohou vyzkoušet Dying Light 2

Techland si pro předplatitele PlayStation Plus třídy Premium připravil tříhodinový trial Dying Light 2: Stay Human pro PS5 a PS4. Sony neuvádí, jestli jde o dočasnou akci, nebo tahle ochutnávka letošní zombie řežby zůstane v předplatném už napořád, každopádně si postup můžete přenést do plné verze hry, pokud si ji posléze zakoupíte.

Dying Light 2 is available now on PlayStation Trials with PlayStation Plus Premium!



Try the game for 3 hours and get the opportunity to buy it with the transfer of your progress.



Also, Deluxe Edition is on sale till the 11th of October. Don't miss your chance!#DyingLight2