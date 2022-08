První příběhové DLC pro Dying Light 2 dorazí 13. října

24. 8. 2022 6:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Po maličkém teaseru z minulého týdne tu máme díky Gamescomu a jeho Opening Night Live plnohodnotný trailer na nové DLC Dying Light 2, a můžeme si tak udělat docela slušnou představu o tom, co nás ve světě zamořeném zombiemi za pár týdnů čeká.

První příběhové DLC ponese název Bloody Ties, vyjde v říjnu a dle slov autorů nás zavede do epicentra smrti, bohatství a absolutní nádhery.

O co přesně jde? Inu, z traileru to vypadá na glorifikovanou arénu. V Bloody Ties se podíváte do The Carnage Hall, tedy staré budovy opery, kde na vás čeká spousta výzev, úkolů, nepřátel, tajemství, ale i nových typů zbraní.

Bloody Ties vyjde 13. října na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S.