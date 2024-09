Předčasný start: Kopie remaku Silent Hillu 2 jsou v oběhu týden před vydáním

Máme tady nový týden a s ním i nový únik. Tentokrát se nepodařilo uhlídat remake Silent Hillu 2, britský herní obchod GAME rozeslal fyzické kopie moderní předělávky jednoho z nejlepších survivalů všech dob s víc než týdenním předstihem.

Ačkoliv Bloober Team do velké míry zachoval 23 let starý příběh, obezřetnost před spoilery na internetu může být přesto na místě – jednak ne všichni původní verzi hráli, jednak má být remake skoro dvakrát tak dlouhý oproti originálu od Konami. Což naznačuje poměrně dost nového obsahu z dílny Blooberu a hromadu překvapení i pro fanoušky, kteří mají Silent Hill 2 křížem krážem prochozený.

Z mimospoilerového teritoria tohoto úniku potěší drobnost, že má krabicová verze oboustranný přebal, kde na druhé straně najdete obal původního Silent Hillu 2 z roku 2001.

Silent Hill 2 Remake physical copies have apparently leaked early for some.



It looks like the case will have a reversible cover that features the original PAL cover art.



Be wary of spoilers before the game's October 8th release date.



(via: Reddit) pic.twitter.com/MuPtg13nOH