Podívejte se na prvních devadesát minut z remaku Silent Hill 2

10. 9. 2024 10:50 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Populární japonský kanál Starší brácha, mladší brácha (nebo zkráceně 2BRO) na YouTube dostal možnost ukázat prvních 90 minut z chystaného remaku kultovního hororu Silent Hill 2. Nevíme, zda jde o verzi těsně před vydáním, nebo o jednu z vývojových iterací, nicméně vše ve hře funguje a sekvence působí uceleným a veskrze dokončeným dojmem.

Silent Hill 2 od Bloober Teamu patří mezi nejočekávanější hry letošního podzimu. Osobně mám estetiku a styl Silent Hillu nesmírně rád a považuji tuhle sérii, i přes mnohá pozdější zaškobrtnutí, za jednu z klíčových v historii videoher. Dokonce do té míry, že jsem překonal svůj přirozený odpor k hororům (čti – Aleš se u hororových her prostě bojí) a dohrál, co mi ze Silent Hillu přišlo pod ruku.

Reakce na zmíněných 90 minut z úvodu hry jsou veskrze pozitivní, a tak si trochu přijdu jako škarohlíd, jelikož se mi prostě tohle pojetí moc nelíbí. Grafika je celkem průměrná, některé animace působí jako retro, které do hry Bloober dát nechtěli (naopak, některé filtry mají navodit devadesátkovou atmosféru a celkově se tvůrci hodně snaží o moderní hru, která zároveň bude hodně věrná stylu a náladě původní hry. Jenže ze všeho nejvíc mi ve videu chybí atmosféra Silent Hillu. Ona svíravá, temná atmosféra, kdy máte pocit, že za okrajem obrazovky něco čeká a každé monstrum, které potkáte, je bizarním psychedelickým snem.

Jednoduše, mám z videa spíše rozpačité pocity, nicméně mohu vše vidět očima, které touží spatřit svět, který se už nevrátí a je zahalený růžovým oparem nostalgie. Každopádně, jasno by mělo být nejpozději 8. října, kdy Silent Hill 2 vyjde na PC a PlayStation 5.