Právě vyšel Total War: Troy. Vyzvedněte si ho první den zdarma

13. 8. 2020 15:21 | Novinky | autor: Václav Pecháček

A Total War Saga: Troy zařvala bojový chorál, rozvířila prach a s dupotem tisíců sandálů vypochodovala na veřejnost. Odbočka série Total War, která vás zavede do trojské války, přináší bojování v době bronzové, mocné hrdiny, mytické bytosti a zásahy bohů.

Ale všechno to přináší na Epic Games Store, kterážto exkluzivita je pro sérii Total War velkou premiérou. Aby to hráče nepřivyklé Epicu zas tak moc nemrzelo, hra je první den zdarma – a to skutečně tak, že kdo si ji během 24 hodin od vydání vyzvedne, může si ji nechat navždy. Což už je docela štědrá nabídka.

Na naší recenzi se pilně pracuje, ale na otázku, zda vám stojí za to si Tróju vyzvednout, snad částečně odpoví moje dojmy z hraní. Nejsou zas tak moc pozitivní, v rozpracované verzi hry mě obtěžovala spousta much, ale rozhodně si nemyslím, že by Troy měla být nějaký katastrofální propadák. Horší než Thrones of Britannia to nebude.

Pokud tedy máte zájem, pospěšte si na Epic, než akce skončí. A kdybyste tento obchod skutečně nemohli překousnout, a přesto si chtěli užít zábavu s Odysseem, Agamemnonem a spol., musíte zkrátka rok počkat. Poté Troy vyjde i na Steamu.

zdroj: Creative Assembly