Pracovní nabídky naznačují pokračování Hogwarts Legacy

31. 7. 2024 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Avalanche Software možná už pracuje na pokračování své veleúspěšné loňské akční adventury ze světa Harryho Pottera. Ta se podle Warner Bros. stala s 22 miliony prodaných kusů nejprodávanější hrou roku 2023, a tak by bylo vlastně víc šokující, kdybychom se Hogwarts Legacy 2 eventuálně nedočkali.

Že se na hře možná už aktivně pracuje, naznačují čerstvé pracovní nabídky na webu Avalanche Software. Jedna z nich poptává producenta pro zatím neoznámený projekt. Ideální kandidát by měl mít vedle schopnosti vést tým či pracovat pod tlakem také zkušenosti s vývojem RPG v otevřeném světě, případně s akčním či magickým soubojovým systémem, což zní dostatečně výmluvně.

Vedle toho studio shání také grafiky, výtvarníky a programátory. Dřívější pracovní inzeráty zmiňovaly prostředí Unreal Enginu 5 a také hru jako službu, druhý díl by se tak mohl dočkat pozdějších rozšíření, pokud ne rovnou multiplayeru.

zdroj: Avalanche / Hogwarts Legacy Youtube

Leaker MyTimetoShineHello už loni tvrdil, že Warner Bros. dalo vývoji Hogwarts Legacy 2 zelenou nejpozději v září 2023. Dá se ale očekávat, že si na nové akční RPG ještě pěkných pár let počkáme – první zkazky doplněné o uniklé záběry z tehdy ještě nepojmenovaného Hogwarts Legacy jsme viděli už v roce 2018, k oficiálnímu oznámení došlo až o dva roky později a na samotné vydání jsme si museli počkat další tři.

zdroj: WB Games

Mimo potenciálního pokračování Hogwarts Legacy chystají Warner Bros. také famfrpálovou hru Harry Potter: Quidditch Champions, na níž ovšem pracuje studio Unbroken Studios a vychází už za několik týdnů, konkrétně 3. září pro PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One. Později by měl famfrpál zamířit také na Switch.

Po úspěchu loňské hry ze světa Harryho Pottera se vydavatelství hodlá do značky pořádně opřít – spekuluje se mimo jiné o Hogwarts Legacy: Director’s Cut, který má údajně chystat Rocksteady po neúspěchu Suicide Squad: Kill the Justice League. Má jít o rozšířenou verzi s vylepšenou grafickou stránkou a vystřiženým obsahem, který se do původní hry nestihl dostat, zatím nicméně není oficiálně oznámená.