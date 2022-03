Pozor na Steam Cloud. Kvůli chybě můžete přijít o postup v Elden Ringu

Hráči na PC si minulý týden stěžovali na ztracený postup v Elden Ringu. Na vině jsou uložené pozice v cloudu na Steamu, které jsou často značně zastaralé a v případě nepozornosti je možné si jimi přemazat aktuálnější, lokálně uložený postup. Někteří jedinci ztratili až 10 hodin postupu, což ve hře od FromSoftware může obzvlášť bolet.

Vydavatelství Bandai Namco o problému ví: Firma už ve spolupráci s Valve stihla vydat nový patch, který by měl spolu s updatem klienta Steamu ztrácející se uložené pozice vyřešit (spolu s dalšími neduhy týkajícími se výkonu a stability hry). Je tedy možné, že nikdo další už o postup nepřijde.

Přesto si ale raději dávejte pozor. Pokud vám při spouštění Elden Ringu vyskočí notifikace ohledně uložených pozic, vyberte si vždy možnost s nejnovějším datem a časem!

An update for the #Steam client has been released which should prevent the issue of conflicting local and cloud save data. Please update your Steam client to the latest version.