Potvrzeno: Někdo hacknul Twitch. Unikl celý zdrojový kód, hesla, výplaty streamerů a další

7. 10. 2021 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Aktualizace, 7. říjen 10:00: Včerejší zvěsti o masivním úniku zahrnujícím zdrojový kód Twitche, hesla uživatelů, platy streamerů a další byly potvrzeny na Twitteru provozovatelem platformy: „Můžeme potvrdit, že došlo k úniku. Náš tým urgentně pracuje na určení jeho rozsahu. Budeme informovat komunitu, jakmile se dozvíme něco nového. Děkujeme, že při nás stojíte.“

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us. — Twitch (@Twitch) October 6, 2021

Původní zpráva, 6. říjen 14:56: Streamovací platforma Twitch má podle všeho zaděláno na průšvih gigantických rozměrů. Anonymní hacker údajně vypustil do světa obrovské množství informací o platformě včetně těch nejcitlivějších. Twitch situaci sice ještě nekomentoval, ale budeme-li věřit anonymnímu zdroji webu Videogames Chronicle, který pochází přímo ze společnosti Amazon vlastnící Twitch, pak se zjevně nejedná o hoax.

Hacker dnes na fórum 4chan umístil link na stažení torrentu o velikosti 125 GB, který má obsahovat citlivé údaje spojené s platformou. Zdroj výše zmíněnému webu potvrdil, že obsah souboru je autentický a tvrdí, že o úniku v Twitchi vědí, jelikož jim byl soubor zaslán již v pondělí.

Hacker odůvodnil únik tím, že na poli streamovacích služeb chybí konkurenční boj, bez kterého vzkvétá toxická komunita, která dlouhodobě sužuje streamery na Twitchi (dokonce se pořádají stávky tvůrců, aby s tím Twitch něco dělal, ale od něj zatím přicházejí jen sliby, nikoliv činy).

Soubor má obsahovat zdrojový kód streamovací platformy Twitch včetně historie vývoje spolu s dalšími systémy, které kód doprovázejí. Jsou v něm informace o spekulovaném konkurentovi Steamu s krycím názvem Vapor, který je údajně vyvíjený v Amazon Game Studios a provázaný s Twitchem.

Děsivé je, že mohla uniknout i hesla uživatelů, proto je silně doporučena jeho okamžitá změna, či alespoň aktivace dvoufázového ověřování. A v neposlední řadě soubor obsahuje i výše výplat jednotlivých streamerů, takže se můžete podívat, jaké částky vašim oblíbeným bavičům chodí na účet (u těch největších jsou to miliony až desítky milionů korun měsíčně).

Twitch has just had a major leak of a lot of stuff including their monthly payouts to streamers.



Here are some of the notables (note: this total is just their payout directly from twitch, so it doesn't include donations, sponsors, merch, etc.) pic.twitter.com/wDG0JkJuCx — KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021

Hacker zároveň varuje, že to není vše a budou následovat další soubory, i když v tuto chvíli netušíme, co ještě mohou obsahovat. Dá se předpokládat, že když je hackerovým cílem změnit prostředí streamovacích platforem, Twitchi nijak nevyhrožuje a nedožaduje se výkupného.

Stále ale mějte na paměti, že je celá kauza prozatím postavená jen na anonymním hackerovi a anonymním zdroji webu Videogames Chronicle. Můžeme jim věřit? V každém případě je ostražitost namístě, a pokud se bojíte odcizení vašeho účtu, radši si heslo změňte. Je to to nejmenší, co teď můžete pro svou bezpečnost udělat.