Potlačte revoluci v prvním DLC pro Wasteland 3

25. 5. 2021 16:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Wasteland 3 loni na podzim výrazně potěšil příznivce staromilských tahových RPG s příchutí Falloutu a již velmi brzy bychom se měli dočkat prvního rozšíření. To ponese název The Battle of Steeltown a nyní se můžete podívat na první trailer, který představuje jeho děj.

V rámci DLC se podíváte do zbrusu nové oblasti, které se nalézá na jihozápadní části mapy Colorada. Steeltown je průmyslovým srdcem státu, které pumpuje zbraně, vozidla a technologie pro Patriarchovy potřeby. Jenže v poslední době to tu trochu drhne.

Vaše skupinka Rangerů dorazí do Steeltownu v situaci, kdy je město na pokraji zhroucení. Dělníci stávkují, banditi banditují a pokud nezasáhnete, může dojít k revoluci, která svrhne Patriarchou dosazenou vůdkyni. Ale kdo ví, možná to právě takhle chcete, takže se v rámci příběhu opět budete moci rozhodnout, komu a jestli chcete být loajální.

Kromě toho samozřejmě v rámci rozšíření dostanete i nějaké ty nové zbraně a vybavení, jejichž škálování bude záviset na tom, v jaké fázi základního příběhu se do Steeltownu vydáte. DLC The Battle of Steeltown pro Wasteland 3 má vyjít už 3. června, a to na PC i konzole.