Postavte si rozkošné městečko na vodě s Townscaper

2. 7. 2020 12:45 | autor: Šárka Tmějová

Jeden z grafiků milé hříčky Bad North, minimalistické vikinské strategie, se rozhodl vytvořit podobně minimalistický simulátor stavění měst plovoucích na vodě. Townscaper od Oskara Stålberga jsou čistě oddechovou záležitostí, nemusíte se zabývat žádným sbíráním surovin anebo odemykáním nákresů, můžete zkrátka jen dát volný průchod své kreativitě.

Vaše plovoucí městečko tvoříte vrstvením různobarevných bloků, které se skrze chytrý algoritmus proměňují v domky, věžáky, terasy a věžičky doplněné o různé zahrádky a schodiště. Na střechách posedávají zvědaví rackové, šarmantní uličky dokreslují lavičky a květináče a neviditelní obyvatelé městečka suší na dvorcích prádlo.

Stålberg Townscaper zpřístupnil minulý týden na Steamu, budovatelská hříčka se teď nachází v early accessu, který by ale měl být jedním z těch kratších. Dokončení by mělo zabrat zhruba čtyři měsíce, od předběžného přístupu si autor slibuje zpětnou vazbu od hráčů, na co se v dalším vývoji zaměřit. Už teď si s jeho nástrojem dokázali pořádně vyhrát, jak dokazují fotky jejich tvorby schované pod příslušným hashtagem na Twitteru.