Poslední patch pro Assassin's Creed Valhalla dorazil předčasně

3. 12. 2022 11:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Do všech verzí Assassin's Creed Valhalla dorazil patch 1.6.2 s názvem The Last Chapter, a to skoro o týden dřív, než Ubisoft původně plánoval. Kromě nezbytných oprav chyb přichází také se štědrou dávkou nového obsahu, včetně pomrknutí na nadcházející bagdádský Assassin's Creed Mirage.

Update měl dle předchozího oznámení vyjít až 6. prosince, předčasné vypuštění do světa Ubisoft odůvodnil nepředvídatelným glitchem v Animu. Inu, odklady zamrzí, předčasná vydání zpravidla nikoliv.

V posledním příběhovém střípku se dozvíte, jak se Eivor z herního dějiště v Anglii dostal/a do Severní Ameriky, kde její či jeho hrob v úvodu moderní linky odhalí archeoložka Layla. V bezplatném DLC bude čas na rozloučení a samozřejmě i na výlet do mýtické linie, kde se dozvíte, co má za lubem Ódin.

No a dojde i na nějaké to vysvětlování s Basimem, přičemž by finální kousek příběhu měl děj Valhally provázat s chystaným Assassin's Creed Mirage. Což není divu, vzhledem k tomu, že mělo původně jít pouze o datadisk pro vikinskou hru, který při vývoji nabobtnal v samostatný titul.

Basim ale nebude jediným pojítkem mezi dvojicí her. Poslední update pro Valhallu přidává také nový quest s názvem Shared History, kde se Eivor setká s Roshan, Basimovou charismatickou mentorkou s omamným hlasem herečky Shohreh Aghdashloo.

Kromě porce příběhového obsahu má The Last Chapter v rukávu ještě několik trumfů souvisejících s koncem jedné asasínské éry. Obchod Animus bude od nynějška každý týden vydávat zdarma jeden kosmetický předmět, za který byste dříve museli zaplatit reálné peníze. Eivor nově může nosit kápi úplně pořád, zapnete-li tuhle možnost v menu, a u obchodníků najdete nějaké nové věcičky včetně skinů na koně a havrana, stejně jako si u nich za herní stříbrňáky můžete nakoupit kosmetické odměny z dřívějších časově omezených eventů.

Jestli jste si Assassin's Creed Valhalla zatím nepořídili a nad koupí váháte, možná vás přesvědčí další z řady bezplatných víkendů, který Ubisoft pořádá od 15. do 19. prosince. Jako obvykle platí, že si z něj budete moct přenést postup do plné verze v případě jejího zakoupení.