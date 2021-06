Poslední DLC pro Total War: Warhammer II pomůže nejslabší rase

4. 6. 2021 14:40 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Total War: Warhammer II se po čtyřech letech vývojářské podpory konečně odmlčí a přenechá prostor mladšímu bratříčkovi, Warhammeru III. Ještě předtím ale stihne vydat poslední DLC, a to takové, po němž hráči volali už velice dlouho: Jde o rozšíření, které opečovává chudáky Beastmeny.

Tihle chaotičtí hybridi totiž byli dosud jednak opomíjení, jednak slaboučcí – a z toho důvodu taky naprosto opomíjení komunitou, která se radši ujímala otěží jiných ras. To by ovšem měl změnit přídavek The Silence & The Fury.

Beastmeni dostávají nového legendárního lorda, Tauroxe, obřího humanoidního býka s tělem z mosazi (viz titulní obrázek). A právě ten by měl vlít čerstvou krev do typické hordové hratelnosti své frakce – v jeho kovové kůži budete táhnout po mapě, ničit a drancovat, a čím víc toho rozboříte a zabijete, tím víc akčních bodů vám hra nadělí. Představte si nezastavitelnou vlnu páchnoucích, divokých monster a víte, co čeká ubohé civilisty ve Starém světě.

zdroj: Creative Assembly

Taurox to ovšem nebude mít zas tak jednoduché, protože v jeho stopách se plíží chameleonský skink Oxyotl. Je to mistr tichého postupu, tedy pravý opak řvoucího býka, co holýma rukama masakruje celé vesnice, a jeho úkolem je lovit zplozence Chaosu. Pomůže mu k tomu schopnost bleskově cestovat po celé mapě a být přesně tam, kde je zrovna potřeba zasáhnout.

Pokud už se vám ke druhému Warhammeru vracet nechce a spíš netrpělivě vyhlížíte jeho nástupce, mám pro vás ještě jeden zajímavý informační střípek. Vývojáři totiž odhalili, že ve Warhammeru III bude silám boha Chaosu Khornea velet Skarbrand. A pokud jsou vaším šálkem čaje hořící démonické hordy, které vyřvávají něco o krvi a lebkách, rozhodně se podívejte na nový trailer:

zdroj: Creative Assembly