Poslední datadisk Remnant 2 vás zavede do hororového světa inspirovaného Vetřelcem

30. 7. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Remnant 2 nedávno oslavil výročí a vývojáři při té přiležitosti oznámili plánky na závěrečnou porci obsahu. V září dostane kooperativní akce třetí a poslední DLC The Dark Horizon. To sice vyjde s malým zpožděním, protože tým z Gunfire Games plánoval všechny expanze vydat do roka, raději si ale počkáme než obětovat kvalitu.

The Dark Horizon nás zavede zpátky do světa kráčející nekropole N'Erud, který postihl bizarní fenomén. Detaily příběhu tvůrci stále drží u těla, máme se ale těšit na dosud největší expanzi. Podobně jako se předchozí datadisky The Awakend King a The Forgotten Kingdom zaměřily na jednu lokaci, kterou do detailu rozpitvaly, nyní nás čeká výlet do Vetřelcem inspirovaného sci-fi světa pokročilé a pokřivené civilizace.

Kromě toho v září obdrží dárek i hráči, kteří si rozšíření nepořizují. Do hry se totiž chystá úplně nový režim a systém progresse. Takzvaný Adventure mode, který by vám měl umožnit zahrát si jen určitě úseky Remnant 2 a vytvořit si tak quest či bossfight přímo na míru.

Remnant 2 si můžete zahrát na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Do 5. srpna je hra navíc na Steamu v 50% slevě.