Populární čínský sandbox Myth of Empires zmizel ze Steamu. Údajně stojí na ukradeném Arku

9. 12. 2021 13:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V průběhu listopadu se na Steamu objevil nový čínský MMO sandbox Myth of Empires, který se ale v obchodě moc dlouho neohřál. 3. prosince byl stažen z prodeje a jeho kartu momentálně na Steamu nenajdete. Důvodem je obvinění z krádeže a neoprávněného využívání zdrojového kódu jiné hry.

Tou hrou je rovněž MMO sandbox Ark: Survival Evolved. Jeho tvůrci a vydavatelé ze společností Studio Wildcard a Snail Games se na začátku prosince obrátili na provozovatele Steamu s žádostí, aby Valve z důvodů porušení práv ze své platformy okamžitě stáhlo Myth of Empires. A tak se tedy stalo.

Tvůrci Arku předkládají jako důkazy zdrojový kód čínské hry, v němž našli značný počet identických postupů, přičemž obě hry sdílí i velmi podobné herní mechanismy.

A co víc, minimálně jeden ze zakladatelů studia Angela Game stojícího za Myth of Empires dříve pracoval v čínské pobočce společnosti Snail Games a měl mít přístup právě ke zdrojovému kódu hry Ark: Survival Evolved, tedy má se za to, že ho ukradl.

zdroj: Angela Game

Studio Angela Game už stihlo vystoupit proti těmto tvrzením: „Společnost Angela Game vlastní veškerá práva a majetek spojený se hrou Myth of Empires a bude aktivně reagovat na jakékoli pochybnosti nebo obvinění v tomto ohledu. Jsme v kontaktu se Steamem a děláme vše pro to, abychom hru do obchodu vrátili. Omlouváme se za nepříjemnosti, které to hráčům způsobilo.“

Nepříjemnosti se ale týkají jen nových zájemců, kteří si hru momentálně nemohou pořídit. Ti, kteří si ji zakoupili před jejím stažením z obchodu, ji mohou nadále hrát - a není jich vůbec málo.

Podle databáze SteamCharts u hry denně vysedává mezi 20 a 40 tisíci hráčů, což ji řadí mezi 20-30 nejhranějších her na Steamu a je jen o trochu méně populární než Ark: Survival Evolved. Tvůrci hráče současně s tím ujišťují, že i nadále pracují na opravách a novém obsahu.