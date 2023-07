Polský hráč se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů s nejdelší kariérou ve Football Manageru

24. 7. 2023 16:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Paweł Siciński se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů s nejdelší manažerskou kariérou ve Football Manageru. Jeho hra trvala neuvěřitelných 528 let a jeho kluby vystřídalo přes 18 generací fotbalistů.

Siciński započal kariéru v lednu 2018, při zapsaní do sbírky rekordů ukazoval herní kalendář 21. května roku 2546. Za těch zhruba 500 let odehrál přes 25 tisíc zápasů s úctyhodnými 73 % výher. Nejdelší část své kariéry vedl islandský tým Fimleikafélag Hafnarfjarðar, kterému šéfoval 320 let.

„Za úspěch považuji, že jsem je dovedl k 301 národním šampionátům a 677 pohárům a vítězstvím v Lize mistrů, Evropské lize a Mistrovství světa ve fotbale klubů. Miluju méně známé ligy, zajímám se o ně už od dětství. Navíc mi přináší potěšení vyhrat v takových soutěžích s prakticky neznámým klubem,“ uvedl polský hráč pro server Guinness World Records.

Kdyby vás zajímalo, kolik času si pro podobný zápis do světové síně slávy rekordů budete muset vyčlenit, není to málo. Siciński ve Football Manageru ve své uložené pozici nahrál 10 887 hodin, tedy přes 453 dní čistého času. To v průměru odpovídá asi čtyřem hodinám hraní denně.

Vůbec první rekordman v této velice specifické disciplíně se v Guinnessově knize rekordů objevil v roce 2016, kdy s italským klubem Fiorentina odehrál 154 sezón. Možná by to za florentský mančaft dotáhl ještě dál, hraní mu ale překazil převrhnutý nápoj, který nevratně poškodil jeho laptop a předčasně tak ukončil rekordní pokus.