Pokračování simulátoru pandemie Plague Inc. se zaměřuje na znovuvybudování civilizace

29. 11. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nezávislý megahit Plague Inc., ve kterém jste hráli za různé druhy nemocí ve snaze vyhladit lidstvo, se dočkal nečekaného pokračování. Oproti Rebel Inc., který se zaměřil na boj proti teroristickým povstalcům, novinka After Inc. přímo navazuje na původní Plague. Staráte se totiž o znovubudování civilizace zdecimované ničivou morovou ranou.

Sami vývojáři chtěli stvořit barevnější a optimističtější hru, ve které nebudete sledovat počet zabitých nebo objednávat útoky dronem na jeskynní systémy povstalců. S hrstkou přeživších zakládáte osady, pátráte po zdrojích a snažíte se na troskách vychovat novou postapokalyptickou společnost. V ruinách se ale skrývá nebezpečí!

Podobně jako třeba ve Frostpunku se ale pokrok neobejde bez obětí. Zvládnete uživit děti? Jsou psi mazlíčci, nebo zdroj jídla? Demokracie, či autoritářství? Zombící...? Ano, zombíci. Ve světě stráveném virem Necroa jich je spousta, takže je neustále nutné se bránit proti hordám a infekci, protože kompletní vyhubení lidstva číhá za rohem. Můžete ale stejně dobře sledovat, jak lidé opět ovládnou planetu.

After Inc. se odehrává na Britských ostrovech, za vůdce své civilizace můžete zvolit jednu z desítky unikátních postav s rázně odlišnými schopnostmi. Hru si už můžete za zhruba padesát korun pořídit na mobily se systémem Android nebo iOS, v příštím roce se ale chystá i na PC.

Počítá se do budoucna taky s ještě více vůdčími postavami, novými úrovněmi, rozšířenou kampaní a novými způsoby, jak formovat společnost, včetně podpory více jazyků. Svět ale můžete začít opět osidlovat už dnes!