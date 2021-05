Pokračování kyberpunkové řezničiny Ghostrunner je oficiálně ve vývoji

14. 5. 2021 9:56 | Novinky | autor: Patrik Hajda

To netrvalo dlouho. První Ghostrunner vyšel teprve koncem loňského října a už dostáváme oficiální oznámení jeho pokračování. Nový vlastník značky, vydavatel 505 Games, zjevně nechtěl ponechat nic náhodě a bleskově ubezpečil fanoušky první hry, že se mohou těšit na nášup.

Ghostrunner 2 v tuto chvíli existuje pouze na papíře. Oznámení nedoprovází žádné video ani jediný obrázek. Chybí informace o hře jako takové, ale v tuto chvíli je jisté alespoň to, že se nepočítá se starou generací konzolí. Původní tvůrci ze studia One More Level vyvíjejí pokračování pouze pro PC, PlayStation 5 a Xbox Serie X/S.

Díky vydavateli se nemusejí strachovat o financování projektu, 505 Games na vývoj hry vyčlenil počáteční kapitál ve výši 127,5 milionu korun. V budoucnost značky je vkládána důvěra zejména kvůli úspěchu první hry, která během uplynulého půlroku prodala na 600 tisíc kusů.

Tisková zpráva nás ještě ubezpečuje o tom, že první Ghostrunner dorazí koncem letošního roku na konzole nové generace. V tuto chvíli nedostáváme ale ani náznak data vydání Ghostrunneru 2, který bych osobně nečekal dřív než koncem příštího roku.