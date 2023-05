Pokračování Bioshocku je údajně ve vývojovém pekle

Čtvrté pokračování akčního RPG Bioshock je prý v problémech. Tvrdí to prominentní insider kanál Oops Leaks. Podle něj se ani rok po už čtvrtém rebootu projektu nedaří napsat kvalitní scénář, který by byl hoden ikonické série a vývoji nepomáhá ani odcházení vývojářů ze studia Cloud Chamber, které na novince pracuje.

The new Bioshock is in development hell.



Despite a complete change in development leadership, the Bioshock series is still haunted by the curse of problematic development. No game details will be described here, and this is likely to be my final report on the next Bioshock. pic.twitter.com/5oppXBsbns