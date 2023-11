Pohádková soulslike Lies of P dostane pokračování a DLC

2. 11. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Lies of P patří mezi ty povedenější soulsborne klony. Dokazuje to nejen Pavlova recenze, ale také více než milion prodaných kopií. Není proto divu, že se korejské studio Neowiz nehodlá své vlastní temné variace na pohádku o Pinocchiovi vzdát a dechberoucí svět inspirovaný belle époque hodlá rozvíjet dále. V plánu je kromě DLC i regulérní pokračování. Oznámil to šéf studia Čchoi Či-won v děkovném videu, které můžete zhlédnout výše.

zdroj: Foto: Neowiz

„Naší nejvyšší prioritou je práce na DLC a přímém pokračování. Tým vynakládá značné úsilí a zkoumá různé aspekty hry, aby ji posunul dále. Těší nás slyšet různé spekulace o tom, kam cesta Pinocchia povede příště,“ řekl ředitel Neowizu s tím, že zatím nemůže zveřejnit žádné další podrobnosti, jen ukázat dvojici statických obrázků. Na nich vidíme zlověstnou laboratoř a hrdinu na palubě plachetní lodi.

Z dřívějška se podle indicií ve hře spekulovalo, že další dějství Lies of P by se mohlo odehrávat ve světě Čaroděje ze země Oz. Paluba fregaty by mohla naznačovat zase pirátské téma. Třeba potkáme Kapitána Hooka z pohádky Země Nezemě. Jestli ale něco studio Neowiz dokáže, tak překvapit.

Než se dočkáme rozšíření a pokračování, tým hodlá pracovat i na základní hře. V blízké budoucnosti bychom měli například dostat patche, které zásadním způsobem upraví hratelnost a vyvážení čepelí, zjednoduší nepřítele Shovel Puppet v lokaci Venigni Works a přidá celou řadu kosmetických předmětů, včetně možnosti nosit klobouky a cvikry. Dočkáme se i samostatného vydání soundtracku s více než 60 skladbami.