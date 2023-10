Lies of P slaví milion prodaných kopií

Poněkud neotřelá Pinocchiova dobrodružství z temné soulsborne akce Lies of P se nakonec více než vyvedla. Jihokorejské studio Neowiz nabídlo důstojný zážitek, který si sice výrazně půjčuje ze svých předloh, ale nezapomíná ani na vlastní tvář a vtahující vizuál.

Díky těmto kvalitám si tvůrci mohou blahopřát – měsíc po vydání prodali 1 milion kopií hry. Někdo by možná mohl očekávat trochu větší numero, ale je třeba myslet na to, že se konzolová i počítačová varianta objevila také v rámci služby Game Pass, což prodeje pravděpodobně ovlivnilo.

Jinak ovšem platí, že se do místních temných uliček vydáte na PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S a Xboxu One.

We would like to express our sincere gratitude to all the citizens of Krat.

Thank you to everyone who helped us and accompanied us and we hope you join in our future journeys as well.#LiesofP pic.twitter.com/BpGUr0rkDn