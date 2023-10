Lies of P zřejmě dostanou DLC zasazené do jiné pohádky

9. 10. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Korejské studio Neowiz, které stojí za výbornou soulsovkou Lies of P, hledá do vývojářského týmu nové talenty. Potud nic nového a zvláštního. Ale důvod, proč pátrají po nových zaměstnancích, je zřejmě kvůli práci na DLC k pinocchiovské belle époque!

Lies of P is confirmed to be getting DLC!



Developer Neowiz confirmed it on their Korean job board.https://t.co/claKBvlmFo pic.twitter.com/mgISRHP41u — Okami Games (@Okami13_) October 6, 2023

Než se rozjede vláček hypu, je dobré připomenout, že inzerát přímo zmiňuje „plánované DLC“. Jak víme, plány se často mohou měnit. A to i přesto, že nabídka práce vábí nový talent na prestižní nejlepší korejské RPG a nejžádanější titul na PlayStation.

Ale dost spekulací o tom, jestli a kdy se vlastně případného Lies of P DLC dočkáme. Zajímavější jsou náznaky z původní hry, kde by se rozšíření mohlo odehrávat. Bystří hráči a hráčky si totiž myslí, že úplně opustíme Pinocchiův mýtus a vydáme se po cestě vykládané zlatými cihlami do jiné pohádky. Napovídat by tomu měl neaktivní hvězdářský dalekohled, na který ve hře narazíte a místo azurově modré září zlatavou barvou. Právě skrz tuto odbočku bychom se snad mohli vydat do dalších krajin a pobíjet tam nová, ale jistě neméně bizarní monstra.

Ať už bude další osud zajímavé parafráze na Pinocchia jakýkoliv, Neowiz ukázali, že dokonce i inspirace, jež hraničí s nestydatým opisováním, může být skvělým základem pro výbornou hru. A možná, že když se jim v Lies of P podařilo tak dovedně „obšlehnout“ Bloodborne, ukáží v případném rozšíření více vlastní invence a nápadů. Nebo by také mohli dlouze pít ze studny nápadů Elden Ring.