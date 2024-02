Podmořská Subnautica 2 bude hra jako služba. Vsadí na multiplayer

9. 2. 2024 13:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po vlně nevole, která vzešla z komunity po tom, co Krafton oznámil, že Subnautica 2 bude hra jako služba, vydavatel rychle přispěchal s dodatečným vysvětlením. Znamená to zkrátka, že se o hru budou starat následující roky. Máte si představit takový vylepšený předběžný přístup. V tuto chvíli se neplánují žádné sezóny, battle passy ani předplatná, jak je u jiných live service her zvykem.

PŮVODNÍ TEXT:

Subnautica je extrémně úspěšný podmořský survival z roku 2018, který se o tři roky později dočkal mrazivého pokračování Below Zero. V tom samém roce ale přišlo studio Unknown Worlds Entertainment o svou nezávislost, když se nechalo koupit jihokorejskou společností Krafton, pod níž spadá spousta her v čele s PUBG.

Krafton si tvůrce nekoupil proto, aby přestali tvořit, ale aby tvořili dál, jak ostatně vyšlo najevo již v dubnu roku 2022 díky pracovnímu inzerátu a záhy z finanční zprávy. Subnautica 2 dosud stále nebyla řádně oznámená, ale díky výroční finanční zprávě společnosti se o ní nyní dozvídáme prvních pár detailů (a potvrzuje se jméno s číslovkou dva).

zdroj: Krafton

Pravověrné fanoušky tyto informace ale dost možná nepotěší. Zatímco první dvě hry série jsou čistokrevné hry pro jednoho hráče, tak Subnautica 2 už bude kooperací až pro čtyři hráče, kterou ale stále půjde hrát sólově.

Ocitnete se na nové mimozemské planetě, která by díky stylizované grafice a Unreal Enginu 5 mohla s trochou štěstí okouzlovat a poslední informace je ta potenciálně nejbolestivější – v souladu se směřováním celého Kraftonu půjde o hru jako službu.

To znamená, že se počítá s dlouhým životním cyklem, kdy v neurčitých intervalech budeme dostávat další a další, pravděpodobně placený obsah, přičemž je otázka, jestli náhodou nebude Subnautica 2 rovnou free-to-play. Ještě pořád to může dopadnout dobře či vyloženě skvěle, ale první ohlasy v komunitě nejsou zrovna souhlasné...

To by o druhé Subnautice bylo prozatím vše. Pokud vás zajímají čísla, tedy kolik miliard vydavatel otočil během svého nejúspěšnějšího roku hnaného primárně nekonečným úspěchem PUBG, prolistujte si celou finanční zprávu. No dobře, já vás tím číslem ohromím – příjem Kraftonu za rok 2023 činil 33,3 miliardy korun.