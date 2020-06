Podívejte se na zrušenou kooperaci The Avengers s hrdiny od Marvelu

Začátkem letošního září se dočkáme superhrdinské kooperativní akce Marvel’s Avengers, pokud tedy nedojde k dalšímu odkladu. Ale nechybělo málo a mohli jsme podobnou superhrdinskou kooperativní akci ze stejného univerza dostat už před osmi lety. Pracovalo se na ní v THQ, tehdejším THQ, které zbankrotovalo a rozprodalo své assety. A byla mezi nimi i připravovaní hra The Avengers, která po dlouhé době ukazuje záběry z hraní.

Koncept The Avengers silně připomíná chystanou hru Marvel’s Avengers. V roli různých hrdinů jste buď sami, nebo v kooperaci s dalšími hráči měli bojovat proti zlu. Pravda, co jiného s touto značkou také vymýšlet. Ale jeden velmi zásadní rozdíl by se přeci jen našel. Zrušená hra The Avengers zvolila pohled z první osoby, který v praxi působí přinejmenším zvláštně.

To, že jste Iron Man, Hulk nebo třeba Kapitán Amerika jste poznali pouze podle vzhledu vlastních rukou, v akci samozřejmě také podle schopností. Iron Man mohl poletovat po scéně a pražit nepřátele laserovými paprsky, Hulk se oháněl mohutnými prackami a Kapitán vrhal svůj štít.

Do party se zapojil i Thor, počítalo se s Black Widow, Hawkeyem, Fantastickou čtyřkou nebo s Ant-Manem. I když hra měla vyjít po boku prvního filmu Avengers, vyprávěla vlastní příběh založený na komiksové sérii Secret Invasion a vašimi nepřáteli se stali Skrullové.

Už v roce 2012, kdy došlo ke zrušení The Avengers, unikly záběry z testování hry. Na YouTube jsou dohledatelná i další videa, z nichž za pozornost stojí především takzvaný „vertical slice“ výše, který má ukázat většinu prvků a možností hry. A nevypadá špatně, i když ten pohled z první osoby mi ne a ne sednout.

A proč o tom teď píšeme? Jednak je dobré si připomenout dávnou hru, která mohla předcházet letošním Marvel’s Avengers, ale hlavně proto, že se objevily nové záběry z velmi rozpracované fáze hry, které vypadají jako test soubojového systému v provizorních kulisách.

Už asi nikdy nezjistíme, zda jsme vlivem krachu jedné společnosti přišli o jednu z nejlepších her všech dob, nebo zda nás to vlastně ani nemusí mrzet. Alternativa každopádně dorazí za pár měsíců.

I can't say this was something I expected to see this week, early and broken or not. #avengersassemble pic.twitter.com/IrjMEYJ3nT