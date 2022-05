Podívejte se na úvod ambiciózní modifikace Fallout: London

20. 5. 2022 15:43 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tým nadšenců pod vedením Deana Cartera pracuje již nějakou dobu na ambiciózní modifikaci Fallout: London pro Fallout 4, která celou sérii vezme – chvíle napětí – do britského Londýna. Tvůrci tak mají jedinečnou příležitost přijít s něčím opravdu neviděným, jelikož se zbavují amerických reálií a mohou si vymyslet kompletní evropskou historii před jadernou válkou i po ní.

Kupříkladu společnost Vault-Tec za mořem neměla své zastoupení, takže Británie není provrtaná podzemními bunkry. Zároveň sem nedorazil virus FEV, takže se ulicemi netoulají supermutanti a jiná důvěrně známá havěť. Zkrátka zcela neorané pole, které může jedině překvapit.

zdroj: Fallout: London

Vývojáři se nyní pochlubili plody svojí dosavadní práce v 18minutovém videu ze samotného počátku modifikace, která má mít rozsah DLC, přičemž mapa Londýna a jeho okolí se může srovnávat se základní mapou Falloutu 4.

Úvod je poněkud pomalejší a dozvídáme se z něj, že jste laboratorní krysa (ne doslova) v jakémsi výzkumném středisku pod zastávkou metra London Bridge. Fallout: London na tomto místě prezentuje plnohodnotný dabing, za kterým nestojí žádní amatéři. Dva vědci, kteří vás zkoumají, dostali hlasy herců Sylvestera McCoye a Colina Bakera, což jsou sedmý a osmý Doctor Who, mimo jiné.

Dále už jde o poměrně klasickou snahu dostat se na povrch přes zmlácení prvních neškodných tvorečků, načež se nám naskytne první pohled na postapokalyptický Londýn při vyjížďce ve stále funkčním metru.

V tom nejlepším video končí a nechává nás nažhavené na to, co přijde potom. Nicméně Fallout: London je stále v aktivním vývoji, nemá žádné datum vydání a vzhledem k tomu, kolik let se táhne vývoj obdobných modifikací, bych byl radši trpělivý, i když v tomto případě mají tvůrci zjevně už velký kus práce za sebou.

Fallout: London je zároveň dalším příkladem toho, že se nadšení fanoušků vyplácí, jelikož modifikace nadchla studio Bethesda natolik, že se rozhodlo zaměstnat scenáristku modu Stephanie Zachariadis, která tak již nesmí na Fallout: London spolupracovat a tým si musel hledat nového hlavního scenáristu. Někdy prostě stačí vytrvat a nevzdávat se.