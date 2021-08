Hlavní scenáristka ambiciózního modu Fallout: London dostala práci v Bethesdě

24. 8. 2021 8:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o existenci Falloutu: London, velmi ambiciózní modifikace pro Fallout 4, která postapokalyptickou realitu světa po jaderné válce přenáší ze Spojených států do Velké Británie. Kvalit projektu si zjevně všimla i samotná Bethesda, která hlavní scenáristce Stephanie Zachariadis nabídla práci v interním týmu.

Komunitu kolem modifikace o tom informovali její tvůrci, kteří zároveň upozorňují, že na vývoj Falloutu: London by odchod scenáristky neměl mít vliv.

Z dlouhého příspěvku na komunitním Discordu vyplývá, že Zachariadis neodchází ve zlém, spíše naopak. Tým autorů o jejím rozhodnutí věděl už nějakou dobu a veškerá její práce na modifikaci byla dokončena v předstihu. V prohlášení stojí, že tým bude hledat nového hlavního scenáristu, ale dokončené questy a příběh se již měnit nebudou, zbývá jen dokončit některé rozhovorové dialogy.

Special Announcement from the Project Lead over on our Discord: pic.twitter.com/s7MzJrvJyG — Fallout London (@FalloutLondon) August 21, 2021

Zpráva odpovídá i na některé často kladené dotazy. Zachariadis například nemůže na modifikaci pracovat během angažmá v Bethesdě, protože to firma vnímá jako střet zájmů. Zároveň prý ani nehrozí, že by si autorka vzala odvedenou práci do nového zaměstnání, protože je její obsah ošetřen skrz NDA.

Pokud byste se snad vy sami chtěli stát novým scenáristou Falloutu: London, máte šanci, tým modderů hledá novou krev a na podmínky se můžete podívat zde. Modifikace zatím nemá termín vydání, její různé menší součásti, jako jsou zbraně či oděvy, si ale už nyní můžete stáhnout z webu projektu.